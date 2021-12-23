FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

ADANA (DHA) - ADANA'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Numan D.'nin (47), örgütün Milli Eğitim yapılanmasında 'Adana bölge abisi' olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasıyla aranan Numan D. ve Sedat E. (65) ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Adem Ş.'yi (47) yakalayıp gözaltına aldı.

Hükümlülerden Adem Ş.'nin ise örgütün Konya'daki dershanelerinde 'serrehber' olarak görev yaptığı bildirildi. Adem Ş.'nin, dershanedeki zeki çocukları tespit edip, ideolojik eğitim verdiği ve örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. İhraç diğer öğretmen Sedat E.'nin de örgütün Milli Eğitim yapılanmasında aktif rol aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve Bank Asya hesap artırımı yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.