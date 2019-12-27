FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
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FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet sistemindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5'i zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru 13 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:47
FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet sistemindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5'i zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru 13 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya ve Malatya'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet sistemi içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5'i zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terörle mücadele şubesindeki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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