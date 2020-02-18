FETÖ'nün 'adalet yapılanması' soruşturmasında 50 gözaltı
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FETÖ'nün 'adalet yapılanması' soruşturmasında 50 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruştuma kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 50'si gözaltına alındı.

18.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:29
FETÖ'nün 'adalet yapılanması' soruşturmasında 50 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruştuma kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 50'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, 37'si mahrem sorumlu, 34'ü de bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 50'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
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