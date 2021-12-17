FETÖ'nün 'adalet mahrem yapılanması'na operasyon: 30 gözaltı kararı - Haberler
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FETÖ'nün 'adalet mahrem yapılanması'na operasyon: 30 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'adalet mahrem yapılanması'na operasyon: 30 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 'mahrem imam'lar ile irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarına dair çeşitli deliller elde edilen 30 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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