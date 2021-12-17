FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Sabah erken saatte başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında infaz ve koruma memuru, öğretmen, sosyolog, memur, şoför ve tekniker olmak üzere 21 aktif çalışanın olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

FETÖ'nün Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli...

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli...

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title