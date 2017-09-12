Fetö'nün "Abla" Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "abla" yapılanması içerisinde oldukları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.



Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün "abla" yapılanmasında bulundukları ve örgütün daha öncesinde kapatılan derneklerine yönetici ve üye oldukları belirlenen M.H, H.F, H.K, N.G, S.K, E.K, F.B, G.Ç., A.T. ve N.A olmak üzere 10 kadın gözaltına alındı.



Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MANİSA