Fetö'nün "A5" Kategorisindeki Eski Polise Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selahattin Güler ile avukatı katıldı.

Sanık Güler, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğunu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Güler'in, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA