FETÖ'NÜN 7 ŞUBAT MİT KUMPASI DAVASI BAŞLIYOR
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FETÖ'NÜN 7 ŞUBAT MİT KUMPASI DAVASI BAŞLIYOR

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili açılan dava bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.

FETÖ'NÜN 7 ŞUBAT MİT KUMPASI DAVASI BAŞLIYOR
22.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:22
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili açılan dava bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülecek.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.  İddianamede 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağırılmasının FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapıldı.

İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Türkiye Hükümeti, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT mensubu mağdur olarak yer aldı. İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Gizliliğin ihlali" ve "Nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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