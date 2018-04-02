Fetö'nün 6 İlden Sorumlu Kadın Üyesinin Eşi Adliyede

Samsun'da FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan ve Amasya'da gözaltına alınan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt'un eşi Süleyman Kurt, bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt (35) ve eşi Süleyman Kurt (36), Amasya polisi tarafından örgütün gaybubet evinde 28 Mart günü yakalandı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, 'Gülnur' kod adını kullanan meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül Kurt'un her iki telefonundan toplam 26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi. Yurdagül Kurt, 30 Mart günü sevl edildiği mahkemece tutuklandı. Eşi Süleyman Kurt'un ise Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorgusu bugün tamamlandı. Şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edidi. - Samsun