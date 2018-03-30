Fetö'nün '6 İlden Sorumlu' Kadın Üyesi 26 Bin Kez 'Bylock'a Girmiş (2)

Fetö'nün '6 İlden Sorumlu' Kadın Üyesi 26 Bin Kez 'Bylock'a Girmiş (2)

TUTUKLANDISamsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 26 bin 174 kez giriş yaptığı iddiasıyla aranırken, Amasya'da yakalanıp, gözaltına alınan Yurdagül Kurt, sevk...

Fetö'nün '6 İlden Sorumlu' Kadın Üyesi 26 Bin Kez 'Bylock'a Girmiş (2)

TUTUKLANDI

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 26 bin 174 kez giriş yaptığı iddiasıyla aranırken, Amasya'da yakalanıp, gözaltına alınan Yurdagül Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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