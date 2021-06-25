FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6...
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan