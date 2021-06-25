FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6...
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6...
Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6... - Haberler
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