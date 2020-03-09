FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'... - Haberler
3. Sayfa

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'...

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.

09.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:52
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'...

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Haber
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Defne Samyeli Yılmaz Morgül
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 23:54:42. #1.14#