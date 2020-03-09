FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk'...
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.
09.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:52
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, 'casusluk' suçundan da tutuklandı.
Kaynak: İHA
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