FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile...
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile...

24.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:17
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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