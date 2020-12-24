FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile...
24.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:17
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar