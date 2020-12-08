Eski Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 general için istenen ceza belli oldu
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Eski Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 general için istenen ceza belli oldu

08.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:16
Eski Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 general için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada eski Korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutçu ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada eski Korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutçu ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski Korgeneral Abdullah Barutçu'nun haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulması nedeniyle yeniden yargılanmasına karar verilmişti. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık İyidil, tutuksuz sanık Barutçu ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Koçyiğit ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde tanıklar dinlendi. Tanık dinlenmesinin tamamlanmasının ardından söz hakkı verilen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında sanıkların darbe girişimine fiilen katılmadığını ancak üst rütbe ve konumda bulunmalarına rağmen darbe girişimini önlemeye yönelik bir faaliyette de bulunmadığını belirtti. Savcı, üç sanığa da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı mütalaasına karşı beyanları sorulan sanık ve avukatları, savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talebinde bulundu. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Ocak 2021'e erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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