Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında mütalaa
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Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında mütalaa

07.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:46
Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında mütalaa

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın "casusluk" suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8'i için ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tanju Özkaya

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