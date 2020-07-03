FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan...
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi.
03.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:09
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi. - ANKARA
Kaynak: İHA