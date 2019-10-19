19.10.2019 09:50

- FETÖ Meksika ülke imamı MİT operasyonu ile yakalandı

ANKARA - FETÖ'nün Meksika ülke imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Osman Karaca'nın geçmiş dönemde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Karaca hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA