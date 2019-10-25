Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi

Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı.

25.10.2019 12:14
Fetö meksika imamı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı. 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Vatan Caddesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karaca, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et