FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar
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FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar

Gaziantep'te iki şahıs, FETÖ terör örgütüne isminin karıştığını söyleyerek dolandırdığı bir kadının 45 bin TL'sini bankadan çekerken suçüstü yakalandı.

FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar
11.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:02

Gaziantep'te iki şahıs, FETÖ terör örgütüne isminin karıştığını söyleyerek dolandırdığı bir kadının 45 bin TL'sini bankadan çekerken suçüstü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları FETÖ terör örgütüne isimlerinin karıştığını söyleyerek dolandıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde bir bankada şüpheli işlem olduğu bilgisini alan ekipler, Bursa'da bir kadının FETÖ terör örgütüne isminin karıştığı söylenerek dolandırıldığını belirledi. Ekipler, mağdur kadınının dolandırılmak suretiyle hesabındaki 45 bin TL'yi şüpheli şahısların hesabına yatırdığını tespit etti. Daha sonra şüphelileri tespit eden Gaziantep polisi, 2 şüpheli şahsı bankada para çekerken suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlandığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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