FETÖ, "kumpas soruşturmaları" savcısının kardeşi ve avukatına para göndermiş

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla 43 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "Türkiye finans sorumlusu" olduğu öne sürülen A.

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla 43 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "Türkiye finans sorumlusu" olduğu öne sürülen A.K'nin, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas soruşturmaları" olarak bilinen "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın kardeşi ve avukatına para gönderdiğine ilişkin itiraflarına yer verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13'ü tutuklu 43 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanakların yer aldığı 277 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına "sızma" stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı şekilde anlatıldığı iddianamede, sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"Kumpas soruşturmaları" savcısının kardeşi ve avukatına para aktarmış

Örgütün "Türkiye finans sorumlusu" olduğu öne sürülen sanık A.K. iddianamedeki ifadesinde, eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın kardeşi A.Ü. ile "Signal" uygulaması üzerinden konuştuğunu belirtti.

A.K, şunları kaydetti:

"Süleyman Pehlivan'ın kardeşi A.Ü'yü sosyal medyadaki yetim projelerinden tanıdım. Ben Sivas'ta bulunurken 2017-2019 yılları boyunca A.Ü'nün verdiği hesaba 60 bin lira göndermiştim. Süleyman Pehlivan'ın avukatı Ö.K'ye de örgütün talimatıyla 20 bin lira verdim. A.Ü. ile 'Signal' programı üzerinden görüşürdük. A.Ü'ye Bursa'da bulunduğu sırada hakkımda aranma kaydı olup olmadığını sorarak kimlik bilgilerimi verdim. Bir süre sonra bana 'Signal'den yazarak sorgu yaptırdığını ve Kocaeli'de aranma kaydımın olduğunu söyledi."

Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla gündeme gelmişti

Süleyman Pehlivan, İstanbul'da özel yetkili savcı olarak görev yaptığı 2009 yılında "Amirallere Suikast Soruşturması"nı yürüttüğü sırada, Yarbay Ali Tatar'ın gözaltına alınması istemiyle gündeme gelmişti.

Yarbay Tatar, savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bu gelişme üzerine savcı Pehlivan'ın itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti.

2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas soruşturmaları" olarak bilinen "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'a, Yargıtay 9. Ceza Dairesince FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA