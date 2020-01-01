FETÖ, komiser yardımcılığı sınav sorularını 3 gün önceden vermiş

01.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:32

Adana'da 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında polis memurlarını örgüte ait evlere yönlendirdiği ve sınav sorularını 3 gün önceden sızdırdığı ileri sürülen sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz C.K. hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Meslekten ihraç edilen polis memuru C.K. için "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve tutanaklara da yer verilen iddianamede, şüpheli C.K'nin FETÖ üyesi polis memurlarını örgüt tarafından komiser yardımcılığı sınavına girecekler için hazırlanan eve yönlendirdiği ve örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, örgütün sohbet adı altında düzenlemiş olduğu toplantılara katıldığı ve himmet adı altında örgüte finansal destekte bulunduğu belirtilen iddianamede, zanlı C.K'nin FETÖ içerisinde "Şakir" kod adını kullandığı ve kendisi gibi polis memuru olan kişilere bir grup oluşturarak sohbet verdiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına girmesi için örgüt üyesi polis memurlarını ikna ettiği ve örgüt tarafından komiser yardımcılığı sınavına girecekler için hazırlanan eve yönlendirdiği bildirildi.

"Mahrem imam komiser yardımcılığı sınavına girmemi ısrar etti"

Savcılık ifadesinde itiraflarda bulunarak şüpheli C.K'yi "Şakir" kod adıyla teşhis eden tanık T.C. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

T.C. ifadesinde, 2009 yılında Adana'da görev yaparken Şakir isimli bir kişinin kendisini arayarak görüşmek istediğini belirttiğini ve FETÖ'nün sohbet toplantılarına davet ettiğini söyledi.

Bu kişiye ait evde sohbet toplantılarına gitmeye başladığını, bu eve örgüt mensubu başka polis memurlarının da geldiğini aktaran T.C, "Şakir kod adlı C.K. bana komiser yardımcılığı sınavına girmeyi düşünüp düşünmediğimi sordu. Ben de kendisine girmek istemediğimi ve Adana'da ev aldığım için düzenimi bozmak istemediğimi söyledim. Fakat Şakir kod adlı mahrem imam benim komiser yardımcılığı sınavına girmemi ısrar edince, ben de sınava müracaat ettim." ifadesini kullandı.

"Sınavdan 3 gün önce sorular geldi"

Tanık T.C. daha sonra zanlının kendisini Adana'da bulunan örgüte ait ders çalışma evine yönlendirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Benim gittiğim bu örgüt evinde dört tane daha polis memuru vardı. Bu eve zaman zaman sivil öğrenci şahıslarda geliyordu. Ancak bu şahıslarla ayrı odalarda bulunduğumuz için hiç muhatap olmadık. Bu cemaat evinde 5-6 gün boyunca ders çalıştık. Ben ders çalışmak amacıyla örgüt evine gitmeden önce çalıştığım birimden yıllık izne ayrılmıştım."

FETÖ'ye ait evde ders çalışma işleri bittikten sonra kendi evine döndüğünü belirten tanık T.C, şu bilgileri verdi:

"2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına 3 gün kala Şakir kod adlı polis memuru benim evime sivil görünümlü bir şahsın geleceğini söyledi. Bir süre sonra sivil bir şahıs evime gelerek bana önce yemin ettirdi ve Kur'an-ı Kerim'e el bastırdı. Ardından yanında getirdiği A4 kağıdındaki test tarzı soruları ve cevaplarını işaretlenmiş şekilde bana teslim etti. Bu şahıstan soruları aldıktan sonra evimden gitti. Ben de sınav sorularını alarak cevap şıklarını ezberledim. Sivil görünümlü bu şahsı soruları aldıktan sonra bir daha görmedim. 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavından 86 puan aldım ve asil aday olarak İstanbul Etiler Polis Okulunu kazandım. Bu okulda 9 aylık eğitim aldım."

Kaynak: AA