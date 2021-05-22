"FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi' diyerek dolandırmaya devam ediyorlar

Emniyet ve adli makamların yıllardır sürdürdüğü uyarılara rağmen telefon dolandırıcıları Trabzon'da "FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi" diyerek 31 bin liralık vurgun yaptı.

Emniyet ve adli makamların yıllardır sürdürdüğü uyarılara rağmen telefon dolandırıcıları Trabzon'da "FETÖ kimlik bilgilerinizi ele geçirdi" diyerek 31 bin liralık vurgun yaptı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün telefon dolandırıcıları Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan H.Y. (55) adlı şahsı kendilerini polis süsü vererek aradı. Telefondaki dolandırıcı şahıs, kendisini başkomiser olarak tanıttıktan sonra telsiz sesleri de dinleterek H.Y.'nin kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon yapılması için de verecekleri banka hesap numarasına 31 bin TL parayı yatırması gerektiğini söyleyerek H.Y.'yi ikna etti. Bunun üzerine H.Y. adlı vatandaş da dolandırıcıların telefonda vermiş olduğu banka hesap numarasına 31 bin TL tutarındaki parayı yatırınca dolandırıcılarla telefon iletişimi kesildi. Dolandırıldığını anlayan H.Y. Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı