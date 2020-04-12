FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı "şefkat tokadıyla" tehdit etmiş
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı "şefkat tokadıyla" tehdit etmiş - Haberler
Adana, Güncel

FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı "şefkat tokadıyla" tehdit etmiş

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay, örgütün katalog evliliği için kendisine baskı yaptığını beyan etti.

12.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:04
FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay, örgütün katalog evliliği için kendisine baskı yaptığını beyan etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski astsubay O.Ş. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuksuz yargılanan O.Ş, iddianamedeki ifadesine göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulundu.

Örgütle ilk irtibatının 2003'te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmen M.Ü. aracılığıyla olduğunu ve bu kişinin kendisini FETÖ evlerine yönlendirerek örgüt elebaşına ait "vaaz" kasetleri dinlettirdiğini belirtti.

Bir süre sonra örgüt imamı olan V.Y'le iletişim kurduğunu aktaran O.Ş, "Ben üniversite sınavlarına kadar bu şahısla görüştüm. Görüşmelerimizde ders çalışıyorduk. V.Y. bana örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini dinlettiriyordu. Dört yıl bu şekilde geçti. 2008 yılında üniversite sınavlarına girmeden önce V.Y. bana askeri okullara müracaat etmemi söyledi." ifadesini kullandı.

O.Ş, 2008'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mahrem imam V.Y. okula başlamadan önce iki yıllık askeri okul eğitimi süresince iki üç hafta da bir Isparta'dan İzmir'e gelip benimle görüşeceğini söyledi. Bir aylık intibak eğitiminden sonra çarşıya çıktığımda V.Y'yi aradım ve İzmir Üçyol'da buluştuk. Beni bir eve götürdü ve bundan sonra iki haftada bir bu eve gelmemi istedi. Astsubay okulunda eğitim gördüğüm iki yıllık dönem içerisinde V.Y'le bu evde görüştük. Görüşmelere ben hep yalnız olarak gittim. 2010 yılında okuldan mezun oldum. Okulda dereceye girmiştim ve kura çekmeden istediğim yere atanma hakkı kazandım. V.Y. bana Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığını tercih etmemi söyledi. Ben de burayı tercih ettim."

"FETÖ, irtibatı koparmamak için elinden geleni yaptı"

Astsubay rütbesiyle 2010'da Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevine başladığını belirten O.Ş, bir süre sonra kendisini bölgenin mahrem imamı Ö.A'nın ankesörlü telefonla ardışık arayarak görüşmeye çağırdığını anlattı.

Bandırma merkezde bir eve gittiğini ve bu örgüt evinde 6. Ana Jet Üssünden devre arkadaşı olan iki astsubayın bulunduğunu ifade eden O.Ş, şunları kaydetti:

"Ö.A. bizi tanıştırdı ve üçümüzün birlikte eve çıkmasını istedi. Kendisiyle yapacağımız görüşmelere de birlikte katılmamızı istedi. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca Ö.A. üçümüzle görüştü. Görüşmelerimizde Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuyorduk. Bir süre sonra ben liseden arkadaşım olan bir bayanla evlilik planları yapıyordum. Örgüt şu an eşim olan kişiyle arkadaşlık etmeme karşı çıkıyordu. Beni, zamanı geldiğinde uygun gördükleri biriyle evlendireceklerini söylüyorlardı. Bu durum benim bu şahıslardan soğumama neden oldu. Mahrem imam beni 'şefkat tokadı yersin' diyerek tehdit etti ancak buna rağmen ben 2013 yılında eşimle evlendim. FETÖ, ilerleyen dönemde de benimle kurduğu irtibatı koparmamak için elinden geleni yaptı. Görev yaptığım süre zarfında daha önceden yüz yüze kararlaştırılan örgütsel toplantıları aksattığım için beni ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arıyorlardı."

Örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock ve diğer uygulamaları kullanmadığını öne süren O.Ş, örgüt içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Salgın ne zaman biter?' sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah İrem Derici Simge Sağın Levent Yamanel
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: FETÖ katalog evliliği istemeyen astsubayı "şefkat tokadıyla" tehdit etmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 11:11:34. #1.15#
title