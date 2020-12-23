Son dakika haberi: FETÖ kapsamında aranırken "gaybubet evi"nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
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Son dakika haberi: FETÖ kapsamında aranırken "gaybubet evi"nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

23.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:07

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken İstanbul'da "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken İstanbul'da "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

Madenler Mahallesi'ndeki adrese 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Naci Ö. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda ifadenin de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ elebaşına yazdığı şiir bulundu

Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberi: FETÖ kapsamında aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
Son dakika haberi: FETÖ kapsamında aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
Son dakika haberi: FETÖ kapsamında aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı
Son dakika haberi: FETÖ kapsamında aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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