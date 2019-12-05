FETÖ itirafçısı: 'Evleneceğiniz zaman bize danışmanız gerekiyor' dediler

05.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi H.Ç. itirafçı oldu. İfadesinde kendilerine uygulanan baskıyı anlatan H.Ç., "Kız arkadaş edinmeyin. Evleneceğiniz zaman bize danışmanız gerekiyor' dediler" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Bursa'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde, 22 Kasım günü yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularının ardından şüphelilerden 31'i emniyetten salıverildi. 16'sı ise geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. 9 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli serbest bırakıldı.

İTİRAFÇI OLDU

Şüphelilerden eski askeri okul öğrencisi H.Ç. ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldu. Askeri okulun 8'nci sınıfındayken örgütle tanıştığını anlatan ve kendisine 'Hamza' kod adı verildiğini belirten H.Ç., "2008 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ni kazandığımda, beni önceki grubumda yer alan M.A. ile 'badi' yaptılar. Bize yoğun baskılar yaptılar. 'Kız arkadaş edinmeyin. Evleneceğiniz zaman bize danışmanız gerekiyor' dediler. Okulun ilk günlerinde toplantıları aksattığım için, yarıyıl tatilinde Ankara'daki bir toplantıya gittiğimde örgüt imamlarından biri 'Neden sohbetlere düzenli gelmiyorsunuz?' dedi. Ardından da üstü kapalı olarak bizi okuldan attırabileceklerini ima etti. Askeri liseyi kazandıktan sonra cep telefonlarımızı ve hatlarımızı değiştirme yönünde talimat verildi. Örgüt imamlarıyla ankesörlü ya da sabit hatlardan iletişim kurabileceğimiz belirtilerek, ezberlememiz gereken numaralar verildi. Telefon numaralarını kaydetmemiz gerekirse de son 4 hanesinde yer alan rakamların yerlerinin ikili olarak değiştirilerek yazılması yönünde talimat verildi" dedi.

Kaynak: DHA