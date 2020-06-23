FETÖ itirafçısı avukat: Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan avukat Cemal T. (32), 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "Çalışma evlerinde kaldım. Hakim, savcı sınavlarına hazırlanıyordum.

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan avukat Cemal T. (32), 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "Çalışma evlerinde kaldım. Hakim, savcı sınavlarına hazırlanıyordum. Mülakatlarda kırmızı kravat takmamızı, bilemediğimiz sorularda da 'anımsayamadım' dememizi söylediler" dedi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan avukat Cemal T.'nin yargılanmasına

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesi alınan Cemal T., etkin pişmanlıktan yararlanarak, tüm bildiklerini anlatmak istediğini söyledi. Tutuklu sanık Cemal T., "Dini duygularla, söz konusu yapı içinde, öğrencilik yıllarımda yer aldım. Dediklerini yapmazsam 'şefkat tokadı' yiyeceğimi söylediler. Dini duygularımı kullandılar. Ev ağabeyliği yaptım. Bana, peygamber ya da sahabelerin isimlerinden bir kod adı vereceklerini söyleyerek, 'İbrahim' kod adını verdiler. Başkasının hattını da kullanmamı istediler. Herkesin bir kod adı vardı" dedi.'ÇALIŞMA EVLERİNDE HAKİM VE SAVCILIK SINAVLARINA HAZIRLANDIM'Örgütün, 'Çalışma evi' adı verilen evlerinde hakimlik ile savcılık sınavlarına hazırlandığını anlatan sanık Cemal T., şunları kaydetti: "Mülakat esnasında bilemediğim bir soru olursa, 'anımsayamadım' dememi, kırmızı kravat takmamı istediler. Mülakatlar da elenince 'çalışma evlerinde' kalmadım. Avukatlık mesleğime geri döndüm. Bu yapının böyle bir hainlik içerisinde olacağını bilemedim. Mesleğimi ve cübbemi çok özledim. Beraatimi istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bildiklerimi her zaman anlatmaya hazırım."

Mahkeme heyeti, sanık Cemal T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA