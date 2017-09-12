Fetö İmamlarının "Güldüren" Savunmaları

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 191'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülen FETÖ/PDY'nin çatı davasının ilk duruşmasına, sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Abdülbaki Yılmaz, savunmasında, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını ve hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.



Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak, sanık Yılmaz'ın sözlü savunmasının yazılı da alındığını belirterek, sürenin gereksiz harcanamayacağını söyledi.



Bunun üzerine müdafi avukatlarından Turgay Bilge, müvekkilinin savunma hakkının elinden alındığını öne sürerek, karara itirazda bulundu. Gülbudak ise izinsiz söz alan avukatın yüksek sesle konuşarak mahkeme nizamını bozduğu gerekçesiyle Bilge'yi salondan çıkarttı.



Duruma tepki gösteren diğer müdafi avukatları da duruşma salonunu terk etti.



Örgüt toplantısına tesadüfen katılmış



FETÖ'nün bölge imamı olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abdülbaki Samak, tutuklanmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olduğunu, Selçuklu ilçesindeki bir camide imam hatip görevini yürüttüğünü kaydetti.



İlk kez mahkemeye çıktığını, savunmasını yaparken de heyecanlandığını dile getiren Samak'a, Mahkeme Başkanı Gülbudak, "İmamlık yaptın. Hiç hutbeye çıkmadın mı? Niye heyecanlanıyorsun. Hakkındaki deliller ortada, savunmanı yap." dedi.



Örgütle ilgisinin olmadığını savunan Samak'ın, aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmemesi üzerine Gülbudak, örgütün üst düzey yöneticilerinin Karaman'daki bir otelde düzenledikleri toplantıya katılmasını hatırlattı.



Samak ise söz konusu toplantıyla alakası olmadığını öne sürerek, "Oraya tatil amaçlı gitmiştim. Toplantının olduğu gün benim orada bulunmam tesadüf olmuş. Otel masrafını maddi durumum iyi olmadığı için tanımadığım bir kişi karşılamıştı. Oradaki kişilerin çoğunu da tanımam." ifadelerini kullanması salonda gülüşmelere neden oldu.



Arnavutluk'a "sesi güzel" diye çağırmışlar



Örgütün "Diyanetin Selçuklu abisi" olan tutuklu sanık Abdülkadir Yılmaz ise geçici görevlendirmeyle kapatılan Mevlana Üniversitesi Kampüsünde imam hatiplik yaptığını bildirdi.



Mahkeme Başkanının, tanık beyanları, HTS kayıtları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarıyla telefon görüşmeleri ve yurt dışı çıkış analizlerini sorması üzerine Yılmaz, FETÖ adına para topladığı ve örgüt toplantılarına katıldığı iddialarını yalanladı.



Yılmaz, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu öne sürerek, "Görüştüğüm kişilerin ByLock kullanıcısı olduğunu bilmiyorum. İmam olduğum için cenazelerine hep beni çağırırlardı. Sürekli bu kişilerle görüşmemin nedeni budur." şeklinde konuştu.



İki kez yurt dışına çıktığı öğrenilen eski imam hatibin bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sorulması üzerine Yılmaz, şunları söyledi:



"Arnavutluk ve Yemen'e gittim. Bu ülkelere gittiğimiz kişileri de tanımıyorum. İsimlerini de hatırlamıyorum. Arnavutluk'ta otelden dışarı hiç çıkmadım. Sesim güzel olduğu için çağırmışlardı. Güzel ilahi okuyorum. Kur'an'ı da güzel okurum. İsmini bilmediğim arkadaşlarla gittiğim için ne tür toplantılara katıldıklarını da bilmiyorum. Yemen, örgüt faaliyetleriyle alakası olmayan yurt dışı gezisiydi."



Hakimden "Hani hassasiyetin vardı" tepkisi



Mahkeme Başkanı Gülbudak'ın, Bank Asyadaki hesabına para yatırdığını sorması üzerine Yılmaz, dini hassasiyeti olduğunu, bunun için de faizsiz bankayla çalıştığını dile getirdi.



Hakim Gülbudak'ın, faizsiz çalışan birçok bankanın bulunduğunu söylemesi üzerine Yılmaz, "Sadece Bank Asyada değil birçok bankada hesabım var. 4-5 bankada da hesabım var." ifadelerini kullandı. Gülbudak da Yılmaz'ın savunmasına "Hani hassasiyetin vardı." diye karşılık verdi.



Polisteki ifadesini mahkemede yalanladı



Örgütün ilçe imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Abdullah Demirci de emniyetteki ifadesinin çarpıtıldığını, ifadesinin geçerli olmadığını savundu.



Emniyetteki, "Talha" kod adlı kişi tarafından telefonuna ByLock yüklendiği yönündeki ifadesini kabul etmeyen Demirci, "Yurt müdürlüğü yaptığım için odam sürekli açık duruyordu. Belki başka biri yüklemiş olabilir. Bu programı yüklemedim de kullanmadım da. Soruşturma aşamasındaki ifademden vazgeçiyorum. İlçe imamlığı yaptığım, para topladığım ve eleman kazandırdığım iddiaları iftiradır. Karaman'daki toplantıya iş amaçlı gitmiştim. Toplantıdakileri de tanımıyorum." diye konuştu.



Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.