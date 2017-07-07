Fetö İmamının Oğlu Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullah Gülen ile akrabalığı bulunan ve terör örgütünün bölge imamı olan firari İsmail A.'nın oğlu Alaaddin A. gözaltına alındı



FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı bylock kullandığı tespit edilen bölge imamı İsmail A.'nın oğlu Alaaddin A, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Alaaddin A.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR