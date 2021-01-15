FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı 2 askeri hakim subay, meslekten ihraç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı 2 askeri hakim subay, meslekten ihraç edildi

15.01.2021 07:26 | Son Güncelleme: 15.01.2021 07:44
FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı 2 askeri hakim subay, meslekten ihraç edildi

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Kararında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilen hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan, oy birliği ile meslekten...

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Kararında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilen hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan, oy birliği ile meslekten ihraç edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilen hakim albay Cihan Osman Çelik ile hava hakim üsteğmen Doğan Turan'ın dava dosyalarındaki bilgi, emare ve delillerin değerlendirildiği ifade edildi. Resmi Gazete'deki kararda, tüm tespitlerin ve hukuki değerlendirmelerin dikkate alındığı belirtilerek, 2 askeri hakim subayın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının bulunduğu değerlendirildiği ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Caner Cindoruk Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı 2 askeri hakim subay, meslekten ihraç edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 07:45:58. #1.14#
title