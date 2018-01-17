Fetö ile İrtibatlı Olduğunu Söyleyen Asker Teslim Oldu

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğunu söyleyen asker teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan muvazzaf asker, FETÖ üyesi olduğunu ve itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Üsteğmen olduğu öğrenilen asker, savcılıktaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.