FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI - Haberler
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FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ile yakalama kararı bulunan eşi O.B., gizlendikleri hücre evinde polis tarafından yakalandı.

DENİZLİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.B. ile yakalama kararı bulunan eşi O.B., gizlendikleri hücre evinde polis tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile birlikte 'Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız' yazılı not bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen H.B. ile yakalama kararı bulunan kocası eski öğretmen O.B.'nin İstiklal Mahallesi'nde bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, O.B. ile H.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile 'Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız' yazılı not bulundu. Para ve notun, FETÖ'nün üst düzeydeki kişiler tarafından gönderildiğinin sanıldığı belirtildi. Sorgularının ardından H.B. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kocası O.B. ise arandığı Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI

FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI

FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI

FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI
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Haber: FETÖ HÜKÜMLÜSÜNÜN PARA ÇANTASINDAN 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZ' NOTU ÇIKTI - Haberler
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