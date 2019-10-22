FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı

22.10.2019 18:54

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Trabzon'da yakalandı.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. yakalandı.

K.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA