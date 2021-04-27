FETÖ hükümlüsü, Eskişehir'de yakalandı
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FETÖ hükümlüsü, Eskişehir'de yakalandı

FETÖ hükümlüsü, Eskişehir'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M.'nin kent merkezinde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis ekipleri örgütün kapatılan kuruluşlarda öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Gürdal M.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından FETÖ hükümlüsü Gürdal M. kapalı cezaevine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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