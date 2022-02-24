FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı

AA, Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
 - Güncelleme:
FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için ilçenin kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay A.G. (27) yakalandı.

Jandarma ekipleri farklı suçlardan hüküm giymiş Ö.T'yi (46) de yakalayarak cezaevine gönderdi.???????

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Astsubay, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title