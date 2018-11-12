FETÖ'cü Baba, Koğuş Arkadaşı İçin Avukat Kızını Kurye Yapmış

Eskişehir'de, FETÖ'den hükümlü kuyumcu Yalçın E. ve kızı avukat Büşra Nur Ç. (26) hakkında, cezaevindeki FETÖ sanığı Semih A.'nın yazdığı notu aynı cezaevinin kadınlar bölümünde kalan eşi Tuğba A.'ya ulaştırdıkları iddiasıyla dava açıldı. Davanın duruşmasının ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

MEKTUBU ALIP KIZINA VERDİ

Eskişehir Barosu avukatlarından Büşra Nur Ç., iddiaya göre, H Tipi Cezaevi'nde kalan ve FETÖ davasında 12 yıl hapse mahkum edilen babası Yalçın E.'yi ziyaret gitti. Yalçın E., cezaevinde kalan arkadaşı FETÖ sanığı Semih A.'nın kadınlar bölümünde FETÖ'den tutuklu eşi Tuğba A. için yazdığı not kağıdını kızına verdi. Büşra Nur Ç. de babasından aldığı notu Tuğba A.'ya teslim etti.

"NİŞANLIYKEN SENİN ÜZERİNE HAT ALMIŞTIM"

Notun, cezaevi idaresince ortaya çıkarılması üzerine soruşturma başlatıldı. Notta, Semih A.'nın, eşi Tuğba A.'ya hitaben şunları yazdığı belirtildi: "Nişanlıyken senin üzerine hat kullanmıştım. Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah geçecek bunlar. Seni çok seviyorum."

DAVA AÇILDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Büşra Nur Ç. ile hükümlü babası Yalçın E. hakkında, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına karar verildi. Davanın duruşmasının ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.