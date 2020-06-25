FETÖ "Garibanlar var" mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış
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FETÖ "Garibanlar var" mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış

Adana'da FETÖ'nün mensupları için "Garibanlar var" mesajıyla para topladığı belirlenen finans yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

25.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:01

Adana'da FETÖ'nün mensupları için "Garibanlar var" mesajıyla para topladığı belirlenen finans yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Alparslan S, Ramazan K, Mustafa S, Abdullah D, Zeki K, Cevdet D. ve Turgut S, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Alparslan S, Ramazan K. ve Mustafa S. tutuklandı, diğerleri ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasındaki Alparslan S'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Turgut S'nin örgütün finans yapılanmasında kuryelik yaptığı öne sürüldü.

Abdullah D'nin ABD'de yaşadığı ve finans yapılanmasında yer alan örgüt üyesinden gönderilen "Garibanlar var." mesajıyla harekete geçerek para topladığı iddia edildi.

İletişimi gizlemek için VPN kullandıkları iddiası

Turgut S. ile Abdullah D'nin cep telefonlarına internetin izinin sürülmesini önleyen VPN programı yükledikleri ve bu yolla sosyal mesajlaşma ağları üzerinden iletişim kurdukları ileri sürüldü.

Daha önce örgüte yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen şüpheli Cevdet D'nin finans kaynağı oluşturmak için bazı esnafı örgüte kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 67 zanlı gözaltına alınmış 15'i savcılık kararıyla, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 13'ü tutuklanmıştı.

FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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