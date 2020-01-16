FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı
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FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı

BURSA'da yol kontrol denetimlerinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası ve araması bulunan İ.A. (58) yakalanarak, gözaltına aldı.

16.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:15
FETÖ firarisi, yol kontrolünde yakalandı

BURSA'da yol kontrol denetimlerinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası ve araması bulunan İ.A. (58) yakalanarak, gözaltına aldı.

ekipleri, yolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda FETÖ üyeliğinden dolayı kesinleşmiş cezası ve aranmasının bulunduğu tespit edilen sürücü İ.A. gözaltına alındı. Yalova'da oturduğu ve daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan FETÖ üyeliğinden dolayı görevinden ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
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