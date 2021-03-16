FETÖ firarisi Yenice'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ firarisi Yenice'de yakalandı

16.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:00
FETÖ firarisi Yenice'de yakalandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ firarisi Yenice'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:45:23. #1.16#
title