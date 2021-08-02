FETÖ firarisi yakalandı
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FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ firarisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Abdullah K. isimli şahıs, Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yapılan titiz çalışma neticesinde yakalandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde doçent olarak görevli iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edildiği öğrenilen FETÖ firarisi, Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Şahıs, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

(Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu/İHA)

FETÖ firarisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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