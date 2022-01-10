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FETÖ firarisi tutuklandı

FETÖ firarisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Geneli FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik operasyonlarda Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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