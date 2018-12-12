Fetö Firarisi Savcının Avukat Kardeşine Ceza

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç'in avukat kardeşi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan avukat Mehmet Gazi Yüzgeç ile avukatı katıldı.

Sanık Yüzgeç, savunmasında, dini hassasiyetleri nedeniyle örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ancak herhangi bir suç unsuru oluşturacak eylemi olmadığını öne sürdü.

Hakkında olumsuz bir ifade bulunmadığını savunan Yüzgeç, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde aktif rol aldığını, örgütün finans kaynağı Bank Asyanın avukatlığını yaptığını ve FETÖ elebaşının çağrısından sonra banka hesabında artış kaydedildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, örgütle iltisakı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir derneğin de kurucu üyesi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yüzgeç'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.