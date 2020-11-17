FETÖ firarisi saklandığı babaevinde yakalandı
17.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:54
Mardin'in Ömerli ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi saklandığı babaevinde yakalandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi saklandığı babaevinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan E.A'nın, babasının Ömerli'deki evinde saklandığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan E.A. gözaltına alındı, evdeki bazı dijital materyallere el konuldu.
E.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar