FETÖ firarisi pazarda yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş adamı Ali İhsan İyigün (68), Beşiktaş'taki semt pazarında sahte kimlikle yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş adamı Ali İhsan İyigün (68), Beşiktaş'taki semt pazarında sahte kimlikle yakalandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İyigün'ün Beşiktaş'ta olduğu ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, takibe aldıkları zanlıyı semt pazarında gözaltına aldı.
Üzerinde sahte kimlik bulunan şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.