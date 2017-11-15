Fetö Firarisi Nevşehir'de Yakalandı

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Hatay 2.Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılan FETÖ firarisi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri Hatay 2.Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edilen N.Y. isimli şahıs geçici ikamet yeri olarak faaliyet gösteren bir otelde yakalandı. FETÖ firarisi N.Y. emniyette ki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR