FETÖ firarisi lüks villasında 600 bin TL nakit para ile yakalandı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi, Bodrum'da saklandığı lüks villada yakalandı.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi, Bodrum'da saklandığı lüks villada yakalandı.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, 'Milas İlçe Yönetim Kadrosu'nda örgütün 'finans sorumlusu' olduğu öğrenilen işadamı Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi'nce yapılan baskınla yakalandı. Gümbet Mahallesi'nde kaldığı lüks villada yapılan aramada, 2 cep telefonu, 1 sim kart, yaklaşık 600 bin TL nakit para ve 18 bin lira değerinde 2 çek ele geçirildiği öğrenildi. Orhan Ö.'nün Milas'ta FETÖ okullarının yapılmasında yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından Bodrum TEM ekiplerince adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA