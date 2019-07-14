FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U.'nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada H.H.U., Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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