FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.
Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U.'nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada H.H.U., Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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