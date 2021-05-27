FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' yakalandı; sahte kimlik kullanıyormuş
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FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' yakalandı; sahte kimlik kullanıyormuş

FETÖ firarisi 'emniyet mahrem imamı' yakalandı; sahte kimlik kullanıyormuş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirlenen ve 4 yıldır aranan, 'Soner' kod adlı N.Ç., Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı evde özel ekip tarafından yakalandı.

FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirlenen ve 4 yıldır aranan, 'Soner' kod adlı N.Ç., Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı evde özel ekip tarafından yakalandı. 'ByLock' kullanıcısı N.Ç.'nin, yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı belirlendi.

FETÖ/PDY ile mücadele için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 2017'den bu yana 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçu'ndan aranan, 'Soner' kod adlı, 'emniyet mahrem imamı' N.Ç.'nin, Etimesgut ilçesindeki evde saklandığı tespit edildi. 4 yıldır firari olan N.Ç.'nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve başkasının üzerine kayıtlı aracı kullandığı belirlendi. N.Ç.'yi takibe alan özel ekip, saklandığı eve operasyon düzenleyerek, gözaltına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç olan N.Ç.'nin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı, yakalanmamak için de sahte kimlik kullandığı tespit edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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