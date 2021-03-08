FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı
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FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı

08.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:25
FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı

YOZGAT'ta, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.B., saklandığı evdeki elbise dolabının gizli bölmesinde yakalandı.

YOZGAT'ta, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.B., saklandığı evdeki elbise dolabının gizli bölmesinde yakalandı.

Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.'nin Akdağmadeni ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yatak odasında bulunan elbise dolabında gizli bölme tespit etti. Polis, H.B.'yi bu gizli bölmede yakaladı. Yaklaşık 6 aydır firari olan H.B., yapılan işlemlerin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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