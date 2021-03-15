FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

15.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:57
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

FETÖ firarisi çift Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakalandı.

FETÖ firarisi çift Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çorum Hitit Üniversitesinde Dr olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz sürecinde FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği sebebiyle ihraç edilen ve eşi ile birlikte hapis cezası alan Bylock kullanıcıları MKK ve eşi ŞRK isimli şahıslar, Sarp Sınır Kapısı'ndan yasadışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapmak isterken yakalandı. 34 plakalı bir tırın dorsesinde yakalanan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

-İHA-

FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:58:18. #1.16#
title