FETÖ firarisi çift saklandıkları köyde yakalandı
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FETÖ firarisi çift saklandıkları köyde yakalandı

FETÖ firarisi çift saklandıkları köyde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, saklandıkları köyde yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ta haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, saklandıkları köyde yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (43) ve eşi L.S. (37) Gökçebey ilçesindeki Örmeci köyünde yapılan operasyonla yakalandı.

Firari çift H.S. (43) ve eşi L.S. (37), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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